الاتحاد الإسبانى يبدأ النظام الجديد لكأس الملك

أكد الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، أن الموسم القادم من بطولة كأس الملك سيقام بنظام جديد، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على إحداث بعض التعديلات على المسابقة المذكورة.



وقال الاتحاد الإسبانى، عبر موقعه الرسمي، إن مباريات كأس ملك إسبانيا ستُلعب من مباراة واحدة، وليس من مباراتين كما كان سابقًا، على ملعب الفريق الأدنى مرتبة، باستثناء مباريات دور نصف النهائى، إذ ستبقى بنظام الذهاب والإياب.



وتنطلق بطولة كأس ملك إسبانيا بنظامها الجديد فى 13 نوفمبر 2019، بينما حدد الاتحاد الإسبانى لكرة القدم يوم الـ18 من أبريل 2020 موعدًا لإقامة المباراة النهائية الختامية، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف في وقت لاحق.



ولمح الاتحاد الإسبانى، إلى أن مشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، في البطولة ستبدأ من دور الـ16، وليس من دور الـ32 كما هو معتاد، وذلك بسبب انشغال هذه الفرق بخوض بطولة السوبر بشهر يناير.