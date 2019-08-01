مالكوم على رادار زينيت سان بطرسبرج

أقترب البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، لاعب برشلونة، خطوة جديدة من الانتقال إلى زينيت سان بطرسبرج بعدما توصل النادي الروسي لاتفاق مبدئي مع إدارة البارسا حول التفاصيل المالية للصفقة.



وقال الحساب الرسمي للنادي الكتالوني، إن مالكوم دي أوليفيرا غاب عن التدريبات الصباحية اليوم الخميس، وذلك بسبب رغبته في حسم مستقبله مع بطل الدوري الإسباني.



ويبدو أن مالكوم سافر إلى روسيا، لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله إلى زينيت، حيث سيُوقع البرازيلي على عقد يمتد لـ6 سنوات، في صفقة تبلغ قيمتها 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات إضافية مرتبطة بأداء اللاعب.



وأدرك مالكوم صعوبة موقفه في الفترة الحالية من المشاركة تحت قيادة إرنستو فالفيردي، رغم قتاله من أجل حجز مكان له مع الفريق، خاصة في ظل وجود العديد من اللاعبين في مركزه.