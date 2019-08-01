مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقي: القلم أقوى من السيف



اختتم مؤتمر نظمته مديرية الإعلام والاتصال بالاتحاد الإفريقي والمرأة الإفريقية في وسائل الإعلام (AWiM).



وأشارت ليزلي ريتشر مديرة الإعلام والاتصال بالاتحاد الإفريقي إلى قوة الكلمات وتأثيرها في الإعلام الإفريقي، قائلة: "إن القلم أقوى من السيف وفي العصر الرقمي، تعد لوحة المفاتيح هي القلم الجديد عالي التقنية ويجب استخدامها بفعالية وتحقيق الغرض منها، لضمان كتابة قصص إفريقيا، وخاصة قصص النساء والفتيات الإفريقيات".



ودعت إلى إعادة تعريف معايير التعليم والتدريب في مجال الإعلام، لضمان أهميتها ولضمان أن إفريقيا لا تنتج فقط النوع الصحيح من الصحفيين للعصر الرقمي، بل أن المناهج التعليمية تشجع مجالات مثل الصحافة التنموية ودراسات النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام.



كما شجعت وسائل الإعلام على عدم تجاهل أو نسيان شريحة كبيرة من السكان الإفريقيين المؤلفة إلى حد كبير من النساء في المجتمعات الريفية، الذين لا يزالون منفصلين عن طريق المعلومات السريع.

