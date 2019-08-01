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عالم

كشافة المدينة المنورة تصدر خرائط رقمية لإرشاد الحجاج

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:27 ص
جريدة الدستور
عمرو رشدى
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أصدر المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج في المدينة المنورة الذي تنفذه جمعية الكشافة العربية السعودية خرائط رقمية؛ لإرشاد حجاج بيت الله الحرام في المدينة المنورة، حيث يبادر الجوالة والكشافة الذين يواصلون مهامهم الكشفية التطوعية اليومية بتزويد الحجاج بخريطة إرشادية واضحة المعالم ترشدهم إلى مقر سكنهم خلال فترة وجودهم هذه الأيام في طيبة الطيبة لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما وكذلك زيارة المآثر والمواقع الإسلامية والتاريخية في المدينة المنورة قبل المغادرة إلى مكة والمشاعر لأداء فريضة الحج.

وتحاكي تقنية الخرائط الرقمية والملونة المُقَدَمَّة من جمعية الكشافة العربية السعودية التيسير على حجاج بيت الله الحرام وتسهم في سهولة التعرف على المواقع لكل من يستخدمها التي تأتي ضمن جهودها لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1440هـ.

وأوضح قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الدكتور محمد الجهني، أن استخدام الخرائط الإرشادية يتم أيضًا من خلال الجوالة والكشافة عبر مواقع الخدمة المنتشرة في محيط المسجد النبوي للاستدلال على معالم المدينة ومنها مواقع الفنادق والدور لتسهم في خدمة التائهين وكبار السن من الحجاج وتتضمن الخريطة الرقمية أيضًا مواقع الجهات والمساجد التاريخية والمراكز الصحية والطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والمراكز التجارية وغيرها.

وعبر عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لجمعية الكشافة ولجميع الجهات العاملة في الحج بالمدينة المنورة على ما يجدونه من خدمات جليلة وتسهيلات كبيرة.
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