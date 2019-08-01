غدًا.. نسمة محجوب فى حفل غنائى بأوبرا دمنهور

استمرارًا لفعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، تحيي المطربة نسمة محجوب، في الثامنة مساء غدٍ الجمعة، حفلًا على مسرح أوبرا دمنهور، تشدو خلاله بباقة مميزة من أعمالها الخاصة منها حب أخوات، قلبي وحرة فيه، وهتقولى إيه، إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها ألف ليلة وليلة، أحسن ناس، وبانوراما فيروز، مع عدد من الأعمال الغربية.



يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء في العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو، وجاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائي لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة، بعدها نجحت في تحقيق انتشار فني واسع.