إحالة 9 ممرضات للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، برئاسة المهندس هشام عابدين، بالمرور المفاجئ على مستشفى الرحمانية المركزي للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة من خلالهم للمواطنين بمركز الرحمانية، حيث تم تحويل 9 ممرضات للتحقيق.



وكانت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية بمركز الرحمانية برئاسة عبد الغفارعرفة نائب رئيس المركز، وشعبان الحيوي مدير عام الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، حيث قامت بحملة مفاجئة على مستشفى الرحمانية العام لمتابعة سير العمل داخل المستشفى وأسفرت الحملة عن تحويل 9 من هيئة التمريض للتحقيق معهم لتخلفهم عن الموعد المقرر لتوقيع الحضور خلال فترة النوباتجية المكلفين بها.



ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الخدمية بنطاق جميع مراكز المحافظة للتأكد من تحقيق الانضباط الإداري وحسن سير العمل والتزام جميع العاملين بمقتضيات واجباتهم الوظيفية وعدم التساهل أو التهاون في حق المواطنين في الرعاية الصحية.