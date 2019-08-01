"صحة البحيرة": فحص 237 ألف و476 سيدة ضمن مبادرة "دعم صحة المرأة"

وجه محافظ البحيرة بضرورة تكثيف جهود التوعية وحث السيدات والآنسات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان علي صحتهن والعمل على إنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة.



وأشاد المحافظ، بتنامى الوعى لدى السيدات وحرصهن على الاطمئنان على صحتهن وسرعة استجابتهن للاشتراك بالمبادرة، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء فرق الكشف التي تقوم بالفحوصات ابتداءً من الطبيب وحتى فرق التمريض جميعهن من السيدات لتيسير عمل المبادرة.



ووجه المحافظ بتكثيف جهود التوعية وحث السيدات على استثمار تلك المبادرة وتحقيق أقصى استفادة منها.



وصرح الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة أن إجمالي أعداد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ( دعم صحة المرأة المصرية)، بلغ 237 ألف و476 سيدة وآنسة بمدن ومراكز المحافظة وما زال الإقبال مستمرًا، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة مازالت تتصدر المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية التسعة وذلك فى ختام الأسبوع الخامس من فعاليات المبادرة.



