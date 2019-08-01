أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة عطية ماضي، رئيس المركز والمدينة، فصل التيار الكهربائي عن مدينة الحامول و3 قرى تابعة لها، غدًا الجمعة، لمدة 3 ساعات متواصلة، بالتنسيق مع شبكة الكهرباء.



وقالت الوحدة المحلية، في بيان لها، اليوم الخميس، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة الحامول، و3 قرى تابعة لها، هي: "كوم الحجر، والأبعادية، والبنا"، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة صباحًا، للقيام ببعض أعمال الصيانة الدورية بمحطة المحولات الرئيسية، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



وأكد البيان، أنه قد تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم، مُطالبين كافة المواطنين بالقرى المذكورة بالاستعداد لفصل التيار الكهربائى، لحين عودة التيار إلى طبيعته مرة أخرى.