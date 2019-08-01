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الثقافة

غدًا.. "الحضرة" تحتفى بموسم الحج فى عيدها الرابع بالأوبرا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:22 ص
الأوبرا
الأوبرا
آلاء حسن
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تحتفي مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي بموسم الحج، في الثامنة مساء غدٍ الجمعة، وذلك خلال حفلها المقام بمناسبة مرور 4 أعوام على تأسيسها، على المسرح المكشوف.

وأعدت المجموعة برنامجًا مميزًا يتضمن الكثير من المفاجآت الفنية، منها مشاركة ضيوف الشرف المنشدان محمود التهامى ووائل الفشنى، بمصاحبة فرقة دراويش العمدة لفنون التنورة الفلكلورية، إلى جانب مجموعة مختارة ومتنوعة من الابتهالات والأناشيد في مدح الرسول الكريم وإبراز قيم وسماحة الدين الإسلامى، بالإضافة إلى عدة قصائد تصور مشاعر الحجيج أثناء أداء المناسك.

يشار إلى أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية.

وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محيي الدين بن عربي، والحلاج، وابن الفارض وغيرهم، قدمت العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية بمصر، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.
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