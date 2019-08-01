77.4 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال يوليو

كشفت أحدث بيانات البورصة، عن اتجاه شرائي للمستثمرين الأجانب، حيث سجلت صافى شراء بالبورصة بقيمة 77.4 مليون جنيه، خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 703.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهري للبورصة.



وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.8% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.8%، والعرب على 8.4% خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



أما تعاملات الأجانب، فقد سجلت تعاملاتهم صافى بيع قدره 1.31 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 854.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.7% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.3% وسجل العرب 9%.