لأول مرة.. الجيش الصيني يصدر تحذيرا لمتظاهري هونج كونج

أدان قائد الجيش الصيني تشن داوكسيانج المظاهرات المناهضة للحكومة في هونج كونج، كما حذر من أنه لن يتم التهاون مع العنف، وذلك في أول تعليقات له حول المظاهرات التي تهز المدينة منذ يونيو الماضي.



ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست عن داوكسيانج القول خلال حفل استقبال في هونج كونج في وقت متأخر من أمس الأربعاء، للاحتفال بالذكرى الـ92 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، إن " سلسلة من الأعمال العنيفة" حدثت، مؤخرا.



وأكد" هذه الأعمال أضرت برخاء واستقرار المدينة، وتحدت حكم القانون والنظام الاجتماعي"، موضحا ان هذه الأعمال هددت بصورة خطيرة حياة وسلامة مواطني هونج كونج" مضيفا" لا يجب التهاون مع ذلك، ونحن نعرب عن إدانتا القوية لهذه الأعمال".



وأضافت صحيفة ساوث تشاينا أن قائد الجيش نشر مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق أمس الأربعاء يظهر الجنود وهم يشاركون في مناورات لمكافحة الشغب.



وأظهر مقطع الفيديو عدة لقطات لجنود ومركبات عسكرية تتحرك في شوارع خالية وتلال تبدو أنها في هونج كونج، ويقوم الجنود بإطلاق النار على أهداف غير مرئية.



ويظهر في لقطة جندي وهو يصيح" أنت تتحمل كل العواقب" وفي مقاطع أخرى يظهر الجنود وهم يصطحبون مدنيين مقيدين.



وكانت مظاهرات حاشدة قد بدأت في التاسع من يونيو الماضي في هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي حاليا، للاحتجاج على مشروع قانون يتيح تسليم الجناة للصين.



ةخلال الأسابيع الأخيرة اتسعت المظاهرات لتشمل الاحتجاج على حكومة هونج كونج وعنف الشرطة.