"جنرال موتورز" تطور نظام استهلاك الوقود في سيارتها

كشفت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية لصناعة السيارات عن معدلات استهلاك الوقود للنسخة الجديدة من شاحنتها الخفيفة "شيفورليه سيلفرادو 1500" والتي جاءت أفضل كثيرا من الشاحنات المنافسة.



تعمل الشاحنة "سيلفرادو 1500" لعام 2020 بالمحرك "دوراماكس" سعة 3 لترات الذي يعمل بالديزل حيث يستهلك المحرك جالون وقود لكل 37 كيلو متر داخل المدن و53كيلو متر على الطرق السريعة.



وأشارت التقاير المتخصص في موضوعات السيارات أن هذه الأرقام تجعل الشاحنة الجديدة "سيلفرادو 1500" تتفوق في استهلاك الوقود على منافستها الشاحنة "أف 150" من فورد والتي تستهلك جالون وقود لكل 35 كيلو داخل المدن و48 كيلو متر على الطرق السريعة.



في الوقت نفسه فإن استهلاك الوقود في فئة الدفع الرباعي من الشاحنة "سيلفرادو 1500" يرتفع إلى جالون لكل 37 كيلومتر داخل المدن و46 كيلومتر على الطرق السريعة، وهو ما يعني أنها تظل أفضل من حيث استهلاك الوقود من نفس الفئة من الشاحنة "إف 1500" التي تستهلك جالون وقود لكل 33كيلو متر داخل المدن و45كيلو متر على الطرق السريعة.



وتقول "جنرال موتورز": إن الشاحنة "سيلفرادو 1500" تلبي احتياجات حوالي 90% من عملاء الشاحنات الخفيفة، في حين أنها أقل من قدرات شاحنات "فورد" التي تعمل بوقود الديزل أيضا بحسب موقع "موتور تريند.

