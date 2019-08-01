ارتفاع أعداد ضحايا الهجوم الإرهابي بـ"عدن" إلى 32 قتيلًا

ارتفعت أعداد ضحايا الهجوم الإرهابي على العرض العسكري في مدينة عدن جنوبي اليمن، صباح اليوم، إلي 32 قتيلًا، وفقًا لـ"رويترز".



وكانت الميليشات الحوثنية، قد تبنت الهجومين على معسكر الجلاء ومراكز أمنية، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.



واستهدف الهجوم الأول مركزا للشرطة، في حين وقع الهجوم الثاني في معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني، وأسفرعن مقتل العميد منير اليافعي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني في عدن، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة ومدنيين، بحسب "سكاي نيوز".



وأكد شهود عيان سماع أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرارًا بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.