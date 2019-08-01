تأديب مدير ضرائب مبيعات البحر الأحمر بسبب المخالفات المالية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 62 لسنة 61 قضائية، بمجازاة مدير منطقة ضرائب المبيعات بمحافظة البحر الأحمر، بعقوبة الغرامة التي تعادل ضعفي الأجر الأساسي قبل انتهاء خدمته، بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.



وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "عيسى. ا" مدير منطقة ضرائب المبيعات بمحافظة البحر الأحمر، سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف تعليمات جهة عمله.



وتبين من أوراق القضية أن المخالف قدم طلب إلى محافظ البحر الأحمر قبل إحالته للتقاعد بشأن الموافقة على إجراءات تملكه للبلوك رقم 7 الكائن بشارع المدارس بالغردقة المتضمن عدم حصوله على أي قطعة أرض أو وحدة سكنية بمحافظة البحر الأحمر على خلاف الحقيقة، ورفض إخلاء السكن الإداري الخاص بجهة عمله رغم حصوله على وحدة سكنية اخرى بالمخالفة للتعليمات.



وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.