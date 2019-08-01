البيت الأبيض: ترامب وزوجته سيزوران بولندا والدنمارك

أعلن البيت الابيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا سيزوران بولندا والدنمارك بعد شهر.



وقال البيت الأبيض الخميس إن الرحلة ستبدأ في 31 أغسطس وتستمر حتى 3 سبتمبر بعد أسبوع من حضور ترامب قمة مجموعة السبع السنوية.



وسيحضر ترامب وزوجته في بولندا مناسبة احياء الذكرى الثمانين لبدء الحرب العالمية الثانية.



وكانت بولندا استقبلت الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في 2017 والذي استقبل في يونيو بدوره في البيت الابيض نظيره البولندي اندريه دودا وأعلن عن ارسال الف جندي أميركي اضافي الى هذا البلد.



وتعتبر وارسو الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها ضمانة أمنية.



من جانب آخر، قبل الرئيس الأمريكي دعوة ملكة الدنمارك مارغريت الثانية لزيارة البلاد.



وجاء في بيان البيت الأبيض أن "زيارتي الرئيس والسيدة الأولى ستؤكدان على الروابط التاريخية بين الولايات المتحدة وبولندا والدنمارك وكذلك رغبتنا في التصدي للعديد من التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة".