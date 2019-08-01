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اقتصاد

المالية: مد معرض السلع المعمرة إلى 8 أغسطس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:28 ص
جريدة الدستور
حسن كامل
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قررت وزارة المالية، مد فترة معرض «السلع المعمرة»، الذى تنظمه بالتعاون مع شركة بيوت الأزياء الراقية «هانو، بنزايون» التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة، أسبوعًا ثالثًا لينتهى ٨ أغسطس المقبل، بدلًا من أول أغسطس؛ وذلك بناءً على طلب وحدة تكافؤ الفرص برئاسة داليا فؤاد؛ تلبية لرغبة العاملين خاصة فى ظل الإقبال المتزايد على المنتجات المصرية التى اكتسبت ثقتهم بجودتها العالية، وأسعارها التنافسية، مؤكدة حرصها على تشجيع الصناعة الوطنية، وتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين.

أكد حمدى أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية «هانو، بنزايون»، حرصه على الارتقاء بجودة المنتجات، من أجل الإسهام الفعَّال فى النهوض بالصناعة المحلية باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطنى، والتعاون مع الجهات الحكومية فى إقامة المعارض السلعية بأسعار جاذبة.

قال محمود عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب للشئون التجارية والتسويق، إنه تم السماح للعاملين بوزارة المالية بالتوجه إلى أقرب فرع للشركة، وشراء ما يحتاجونه من السلع والمنتجات بنفس المزايا المتاحة بالمعرض خلال فترة إقامته بالوزارة؛ وذلك تيسيرًا عليهم؛ بما يُسهم فى تعزيز ثقتهم بالمنتج المحلى؛ تشجيعًا للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أنه نظرًا لنجاح المعرض والإقبال الكبير من العاملين، سيتم خلال الفترة المقبلة تكرار تنظيمه بمصلحتى «الضرائب العامة»، و«الضرائب العقارية».

أضاف أن المنتجات المعروضة تُباع بأسعار تنافسية، وضمان يصل إلى ٣ سنوات، وبنظام التقسيط لمدة ٣٦ شهرًا بفائدة ٨،٥٪، من خلال بنوك «الإسكان والتعمير، والأهلى، ومصر».

أكد أيمن إحسان، رئيس قطاع التسويق بالشركة، أن هناك اتجاهًا لإقامة المعرض فى وزارت أخرى، إضافة إلى تنظيمه بالمحافظات، خاصة فى ظل الإقبال المتزايد على المنتجات التى تتسم بجودتها العالية، موضحًا أن مواطنى الأقاليم لن يتحملوا تكلفة نقل السلع إلى محافظاتهم.

أشار إلى أن الخصومات المقررة للعاملين بوزارة المالية خلال هذا المعرض «استثنائية»، ولم يتم طرحها من قبل، فى معارض البيع الخاصة بالشركة، لافتًا إلى أن الشركة تنازلت عن نسبة من هامش الربح لتتراوح نسبة الخصومات من ١٠ إلى ٥٠٪؛ مراعاة للبعد الاجتماعى، بما يساعد فى دعم الصناعة الوطنية.

أضاف خالد عبد الرحمن، وأيمن سيد مديرا التسويق بالشركة، إن هناك اتجاهًا لدى الشركة للتعاون مع وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، فى إقامة معرض للأدوات المكتبية والزى المدرسى، تيسيرًا على العاملين.

وأكدا أنه تم عرض لمبات «ليد» الموفرة بالمعرض ذات الجودة العالية، بأسعار تنافسية، وتوفير بعض السلع التى لم تكن موجودة بالمعرض؛ تلبية لرغبة العاملين، وقد كان السجاد والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، أكثر السلع إقبالًا.

قال عبد الرازق عبد العال، رئيس قسم السجاد بالشركة، إن هناك إقبالًا متزايدًا على شراء السجاد، مما جعل المعرض فرصة كبيرة لترويج منتجاتهم التى تُباع بنصف الثمن، ودفعهم للتفكير فى تنوع السجاد خلال المعارض المقبلة، وزيادة المساحة المخصصة لعرض السلع.
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