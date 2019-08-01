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حوادث

إحالة 3 مسئولين بشركة صوت القاهرة للمحاكمة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:28 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
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رصد تقرير قضائي صادر عن إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل أروقة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات، وأحيل على إثرها وكيل وزارة ومسئولين آخرين من معاونيه للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.

بدأت وقائع القضية رقم 10 لسنة 61 قضائية عليا بشكوى قدمها إيهاب صبحي سيد، مدير إدارة التنفيذ بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات يتضرر فيها من سيد.أ، مدير عام القضايا بالشركة لقيامه بإحالة ملف الدعوى رقم 848 لسنة 6 ق اقتصادي القاهرة للمحامي أحمد.م، رغم حداثة عهده بإدارة القضايا.

وبسؤال الشاكي أكد على أن المشكو في حقه وآخرين تسببوا في إهدار أموال الشركة جهة عملهم، موضحًا أن موضوع الدعوى يتضمن مطالبة شركة "ليدرز" لتنظيم المعارض بأن تؤد لها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مبلغ 7 ملايين جنيه رغم أن "ليدرز" لها الحق في مبلغ 1.3 مليون جنيه فقط، لأن العقد المبرم بين الشركتين كان ينص في البند الثالث أن تدفع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مبلغ 3 ملايين جنيهًا قيمة أجور الفنانين، ويتبقى مبلغ 4 ملايين جنيه لشركة ليدرز.

كما تبين من أوراق القضية أنه قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة الإقتصادية سددت شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مبلغ 2.7 مليون جنيه لشركة ليدرز، وأثناء سير الدعوى تم ندب خبير بناء على قرار المحكمة وأصدر تقريره بإستحقاق شركة ليدرز مبلغ 7 ملايين جنيه، ولم يبد المحمي دفاع "صوت القاهرة" مباشر الدعوى أو مرؤوسيه ثمة إعتراض على تقرير الخبير مما ترتب عليه صدور الحكم بإلزام الشركة جهة عملهم بأن تؤد لشركة ليدرز مبلغ 7 ملايين جنيه حيث تم الطعن على الحكم وقضي برفض الطعن.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة رئيس القطاع القانوني ومدير إدارة القضايا ومحام بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت عدم قيامهم بالحفاظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة.

وأكدت مذكرة إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد.م، المحامي بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تقاعس عن إبداء ثمة دفاع أو إعتراض على تقرير الخبير مما ترتب عليه صدور حكم بإلزام الشركة جهة عمله بدفع 7 ملايين جنيه لشركة ليدرز رغم أن المستحق لها 1.3 مليون جنيه فقط إستنادًا إلى ما كشفت عنه الأوراق وأسفرت عنه التحقيقات وما تأيد من مطالعة الحكم الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أداء العمل المنوط به بدقة.

وجاء بأوراق القضية أن محمد.ع، مدير إدارة القضايا بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه إهماله في مباشرة الدعوى أمام المحكمة الإقتصادية مما ترتب عليه صدور حكم قضائي ضد جهة عمله.

وقام سيد.أ، رئيس القطاع القانوني بالشركة أحال ملف الدعوى رقم 848 لسنة 6 قضائية إقتصادي القاهرة رغم أهميته إلى المحال الأول رغم حداثة عمله بالعمل وكونه محام إبتدائي مما ترتب عليه إهماله في مباشرتها وعدم إعتراضه على تقرير الخبير وصدور حكم بإلزام جهة عمله بسداد 7 ملايين جنيه رغم أن المستحق على الشركة 1.3 مليون جنيه فقط الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة، وأحيل المخالفون الثلاثة للمحاكمة العاجلة لعدم قيامهم بالحفاظ على أموال وممتلكات جهة عملهم.
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