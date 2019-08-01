تجديد حبس قاتل طفلة عشيقته بالعجوزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، حبس عاطل عذب طفلة عشيقته حتى الموت ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.



تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد وصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إلى المستشفى جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.



بإجراء التحريات تبين أن عشيق والدة الطفلة وراء الاعتداء بالضرب على المجني عليها، مما أسفر عن مقتلها، وتم القبض عليهما وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وبالاستماع لأقوال المتهم أكد أنه كانت تربطه علاقة عاطفية بوالدة الطفلة، تطورت إلى علاقة جنسية، حيث كان يتردد عليها بصفة دائمة.



وأضاف المتهم، أن طفلة عشيقته البالغة من العمر 4 سنوات، تسببت فى إزعاجه بسبب بكائها المستمر، مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب، حتى فوجىء أنها فقدت الوعى، فنقلها إلى المستشفى بصحبة والدتها، فى محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم.