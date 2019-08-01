أتليتكو مدريد يواصل عروضه القوية

تابع أتلتيكو مدريد الإسباني عروضه القوية في جولته الأميركية وتغلب على نجوم الدوري الأمريكية بثلاثية نظيفة على ملعب "إكسبلوريا ستاديوم" في أورلاندو.



وضم منتخب نجوم الدوري الأمريكي بعضا من أبرز نجوم الكرة العالميين أمثال الإنكليزي واين روني وزميله السابق في مانشستر يونايتد البرتغالي لويس ناني والنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي يدافع عن ألوان لوس انجليس جالاكسي بالإضافة إلى الألماني باستيان شفاينشتايجر.



وافتتح أتلتيكو مدريد الذي كان سحق جاره في العاصمة الإسبانية ريال مدريد 7-3 خلال جولته الأميركية، التسجيل بواسطة لاعبه الجديد ماركو يورنتي القادم من ريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.



وأضاف البرتغالي جواو فيليكس المنتقل بدوره إلى أتلتيكو من بنفيكا مقابل 134 مليون دولار الهدف الثاني بتسديدة قوية قبل أن يختتم دييجو كوستا التسجيل في الدقيقة الأخيرة من مسافة قريبة.