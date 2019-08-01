تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة 5.02% خلال يوليو

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 13392.47 نقطة خلال جلسات شهر يوليو الماضى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 13.8% ليغلق عند مستوى 520.28 نقطة.



وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعًا بنحو 12.57% مغلقًا عند مستوى 1347.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 6.14% مغلقًا عند مستوى 16309.46 نقطة

