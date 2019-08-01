كوريا الجنوبية: إجراء الشمال تجربة صاروخية

تحدثت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن احتمالية إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة خلال شهر أغسطس الجاري.



وأعلنت وكالة الاستخبارات خلال الجلسة العامة للجنة الاستخبارات البرلمانية في الجمعية الوطنية -وفق ما أودرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أنها تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية.



وأوضحت وكالة الاستخبارات أن كوريا الشمالية قد تطلق صواريخ إضافية في هذا الشهر قبل استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.



وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية "نحن نراقب الوضع عن كثب بسبب احتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ آخر في أغسطس لتحسين قدرات الصواريخ والتعبير عن احتجاجاتها واستيائها إزاء عدد من القضايا".



وكسبب محتمل لـ "احتجاجات كوريا الشمالية"، أشارت الوكالة إلى إدخال كوريا الجنوبية لمقاتلات الشبح من طراز إف-35 والتدريبات العسكرية المشتركة المخطط لها مع الولايات المتحدة.



وأضافت "يبدو أن هناك حاجة عملية لكوريا الشمالية لتسريع تحسين نظام سلاحها قبل استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة".