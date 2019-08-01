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اقتصاد

تراجع هامشي لبورصة البحرين بمستهل التعاملات

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:16 ص
بورصة البحرين
بورصة البحرين
اكرم عمران - أسماء إبراهيم
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسرا 0.06 نقطة ليصل إلى مستوى 1547.09 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 526.5 ألف سهم، بقيمة قدرها 94.8 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2% بضغوط هبوط سهم إنوفست بنسبة 7.69%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.97% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 0.97%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
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