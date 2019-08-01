مصرع 4 أشخاص في انفجار بمنجم فحم جنوب غرب الصين

لقى أربعة أشخاص مصرعهم في انفجار وقع في منجم للفحم في مدينة "بيجي" بمقاطعة "قويتشو" جنوب غرب الصين، فيما لا يزال 3 آخرون محاصرين.



وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الخميس - أن انفجارا غازيا وقع في المنجم الساعة الرابعة بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي لبكين، وتم إنقاذ 4 أشخاص والعثور على جثث 4 آخرين، فيما تقوم أجهزة البحث بمحاولات لإنقاذ 3 محاصرين داخل المنجم.



وفتحت السلطات المختصة تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.