الهجرة تدعو المصريين للمشاركة في "No place like home"

دعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كافة المصريين المقيمين في الخارج، للمشاركة في حملة "No place like home.. مفيش زي مصر" التي أطلقتها الوزارة مع أبناء المصريين بالخارج خلال زيارتها الأخيرة لكندا.



وأضافت وزارة أنها بدأت في تلقي فيديوهات من المصريين بالخارج في الحملة من خلال تسجيل فيديو قصير مدته دقيقتين للحديث عن فترة الإجازة التي قضاها بمصر، والحديث فيه عن سحر وجمال الأماكن السياحية في بلدنا واختلافها وتفردها عن أي مكان تاني في العالم، مع ختام الفيديو بشعار الحملة "No place like home.. مفيش زي مصر".



ولفتت الوزارة إلى أن المصريين بالخارج هم خير من يستطيع توضيح الصورة الحقيقية عن وطنهم الأم مصر، حيث إن الحملة تستهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا نقل الواقع الحقيقي لمصر عن طريق أبنائنا وشبابنا في الخارج، وأن المصريين بالخارج وأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج هم سفراء وجنود لمصر ويقفون بجانب وطنهم في كافة التحديات التي يمر بها.



وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تستهدف أيضا الترويج السياحي لمصر عن طريق أبنائنا المصريين بالخارج، وللتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان والضيافة.



وأعلنت وزارة الهجرة أنها تستقبل الفيديوهات المسجلة من المصريين بالخارج على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع "فيسبوك" على الرابط التالي: