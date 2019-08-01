تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تباينت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي.



وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرًا 0.310 نقطة ليصل إلى مستوى 6115.15 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسرًا 7.620 نقطة ليصل إلى مستوى 6736.46 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% رابحًا 11.230 نقطة ليصل إلى مستوى 4892.84 نقطة.



وجرت التداولات بمستهل التعاملات على 80.1 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار كويتى عبر 2750 صفقة.



وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.21%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.40%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%.



وجاء سهم "شركة عقارات الكويت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.58%، تليه مجموعة عربى القابضة بنسبة 5.53%، ثم شركة أعيان العقارية بنسبة 4.15%.



فيما تصدر سهم "أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.95%، ثم العيد للأغذية بنسبة 9.45%.