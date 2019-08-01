رفض استنئاف فتاة العياط على قرار تجديد حبسها

قررت محكمة جنح الاستئناف المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، رفض الاستئناف المقدم من الطفلة أميرة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" على القرار الصادر من قاضي المعارضات بتجديد حبسها لمدة 15 يوما، لاتهامها بقتل السائق الذي حاول اغتصابها.



وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة المنعقدة بالعياط، تجديد حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وجددت المحكمة حبس صديقي المجني عليه، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها، 15 يومًا بتهمة المساعدة في استدراج أنثى، والتحريض على التعدي عليها جنسيًا.



وكشفت تحقيقات نيابة العياط عن ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية، بعد محاولته اغتصابها حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول التعدي عليها جنسيًا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلّمت نفسها إلى قسم الشرطة.