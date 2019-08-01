تراجع الأسهم السعودية بمستهل تعاملات اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.46% خاسرا 39.75 نقطة ليصل إلى مستوى 8692.87 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.23% خاسرا 8.73 نقطة ليصل إلى مستوى 3799.35 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 10.3 مليون سهم بقيمة 280.3 مليون ريال، وارتفعت أسهم 27 شركة، فيما تراجعت 114 شركة.



وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.08%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.69%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.64%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.62%.



وجاء سهم "عطاء" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.90%، ثم الخبير ريت بنسبة 2.51%، ثم بوبا العربية بنسبة 2.20%، فيما تصدر سهم "سامبا" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.82% ثم الأهلى ريت بنسبة 3.50%، ثم الراجحى ريت بنسبة 2.60%.