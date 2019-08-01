صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بالطود

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية يومي السبت والأحد 3، 4 من أغسطس الجاري بوحدة منشية النوبة الصحية بمركز ومدينة الطود جنوب المحافظة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وهذا بهدف توفير الرعاية الطبية للمواطنين.



ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات باطنه، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، أنف وأذن، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين، عن الحالات التي تتردد على الحملة.