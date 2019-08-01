فتح باب التقديم للمدن الجامعية في الأقصر

أعلن الدكتور بدوي شحات بدوي رئيس جامعة الأقصر، فتح باب التقديم الإلكتروني بالمدن الجامعية للعام الجامعي 20192020 في الفترة من 1 أغسطس 2019 وحتى 31 أغسطس 2019، للطلبة والطالبات القدامى والمستجدين.



وأكد "شحات" إنه في إطار تقديم الجامعة لتسهيلاتها لذوي الاحتياجات الخاصة تقرر تخصيص أماكن في الأدوار الأولى في المباني الجامعية لهم، وأوضح أنه جار الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد داخل مبانى المدينة الجامعية، وقريبا سوف يتم الانتهاء من معمل الحاسب الآلي في المدينة الجامعية بمدينة طيبة وخدمة الانترنت واى فاي للطلبة والطالبات، كما تجرى صيانة أجهزة الحاسب الآلى داخل المدن الجامعية، ويمكن تسجيل الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني.