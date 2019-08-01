تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.52% خاسرا 15.04 نقطة ليصل إلى مستوى 2904.49 نقطة.



وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 27.6 مليون سهم محققة ما قيمته 33.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 529 صفقة لـ 29 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 4 أسهم.



وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.38%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.48%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.71%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.15%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أرامكس بنسبة 1.59%، ثم سهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.13%.

