غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بمدينة فوه بكفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب عبد المحسن الأودن، رئيس المركز والمدينة، فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بمدينة فوه، غدًا الجمعة، لمدة ساعة، بالتنسيق مع شبكة الكهرباء.



وقالت الوحدة المحلية، فى بيان لها، اليوم الخميس، إنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن 8 مناطق بمدينة فوه، وهي: "العبور، والبحر، والحفير، والمستشفى المركزي، والدوبي، والقناوي، وأبو عيسى، والسوق الكبير"، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر ظهرًا، للقيام ببعض أعمال الصيانة الدورية بالمحولات، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



وأكد البيان، أنه قد تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم، مُطالبين كافة المواطنين بالمناطق المذكورة بالاستعداد لفصل التيار الكهربائى، لحين عودة التيار إلى طبيعته مرة أخرى.