تداول 344 شاحنة بضائع و241 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 344 شاحنة و241 سيارة، حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين القاهرة وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 102 شاحنة و34 سيارة، بينما استقبل ميناء سفاجا بالأمس 4 سفن وهي القاهرة، أمانة، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 77 شاحنة و75 سيارة، وغادرت أربع سفن وهى أمانة، الحرية، القاهرة،SAPURA وعلى متنهم 63 شاحنة.



كما يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال ثلاث سفن وهي برنسيسة، سينا، ايلة وعلى متنهم 32 شاحنة و11 سيارة وتغادرالعبارة برنسيسة فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى برنسيسة، سينا، آيلة وعلى متنهم 70 شاحنة و20 سيارة بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض فيما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ليدى نسرين وعلى متنها 5 آلاف طن ردة.