حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 1 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الحوت، قالت:



مهنيًا: القمر الجديد في برج الأسد يضطرك إلى معالجة بعض القضايا العالقة، وتنفذ مشروعًا جديدًا تحمل نتائجه تغيرات جذرية في حياتك المهنية.

عاطفيًا: يكون الحب على موعد مميز معك، فتعيش قصة حالمة أو ارتباطًا جميلًا وأجواء مميزة لم تعرفها من قبل.

صحيًا: إذا أحسست بألم بين كتفيك، فهو نتيجة جلوسك ساعات طوال أمام شاشة الكمبيوتر، خفف قدر المستطاع.

