حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 1 أغسطس 2019
الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:25 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الدلو، قالت:
مهنيًا: القمر الجديد في برج الأسد معاكس لك ولأورانوس، ما يؤدي إلى تشنجات شديدة جدًا وتوتر قد يتسبب به أحد المقربين.
عاطفيًا: تجد نفسك أحيانًا مجبرًا أكثر من اللازم على تنفيذ طلبات الشريك، فتثار بعض الشكوك لكنها تكون عابرة.
صحيًا: قاوم شهيتك وضعفك أمام المأكولات الدسمة، وفكّر في النتائج المترتبة على كثرة تناولها.
مهنيًا: القمر الجديد في برج الأسد معاكس لك ولأورانوس، ما يؤدي إلى تشنجات شديدة جدًا وتوتر قد يتسبب به أحد المقربين.
عاطفيًا: تجد نفسك أحيانًا مجبرًا أكثر من اللازم على تنفيذ طلبات الشريك، فتثار بعض الشكوك لكنها تكون عابرة.
صحيًا: قاوم شهيتك وضعفك أمام المأكولات الدسمة، وفكّر في النتائج المترتبة على كثرة تناولها.