حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 1 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الدلو، قالت:



مهنيًا: القمر الجديد في برج الأسد معاكس لك ولأورانوس، ما يؤدي إلى تشنجات شديدة جدًا وتوتر قد يتسبب به أحد المقربين.

عاطفيًا: تجد نفسك أحيانًا مجبرًا أكثر من اللازم على تنفيذ طلبات الشريك، فتثار بعض الشكوك لكنها تكون عابرة.

صحيًا: قاوم شهيتك وضعفك أمام المأكولات الدسمة، وفكّر في النتائج المترتبة على كثرة تناولها.

