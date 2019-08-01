الدوري الصيني.. "جوان " يعين "جنيسيو" مدربًا جديدًا للفريق

أعلن بكين جوان المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم أنه عين برونو جنيسيو مدربا جديدا للفريق بعد رحيل روجر شميدت أمس الأربعاء.



ويتولى جنيسيو، الذي قضى أربعة أعوام مع أولمبيك ليون الفرنسي، المسؤولية بعد قرار النادي بإقالة المدرب الألماني عقب مرور عامين في منصبه.



وتحت قيادة شميدت انتصر بكين جوان في أول ثماني مباريات في الدوري في الموسم الحالي لكنه تراجع إلى المركز الثالث بعد خسارته في آخر جولتين ضد جيانغسو سونينغ وهينان جياني.



ولم يفز بكين جوان بلقب الدوري منذ 2009 وودع دوري أبطال آسيا وكأس الصين ويتأخر بأربع نقاط عن قوانغتشو إيفرجراند المتصدر قبل عشر جولات من النهاية.



وستكون أول مباراة لجنيسيو عندما يستضيف بكين جوان منافسه هيبي سي.إف.إف.سي في الدوري غدا الجمعة.