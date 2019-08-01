حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 1 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الجدي، قالت:



مهنيًا: يبدأ الشهر مع قمر جديد يوحي بمشكلة تحوم حول حياتك المهنية، وقد ثير بعض النعرات أو الحساسيات لكن الأجواء تبدو أقل ضغطًا.

عاطفيًا: الاحترام المتبادَل مع الشريك عامل إيجابي ومهمّ، وخصوصًا أن المرحلة المقبلة مقبلة على تطورات متسارعة.

صحيًا: طبيعتك التي تجعلك لا تتوقف عن التفكير ليلًا ونهارًا تحرمك من الاسترخاء، لذا عليك ممارسة رياضة اليوجا واعتزال التفكير فترة حتى تريح ذهنك.

