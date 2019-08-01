حظك اليوم.. برج القوس الخميس 1 أغسطس 2019
الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:22 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج القوس، قالت:
مهنيًا: تكون عائداتك ممتازة ومصاريفك معتدلة، فتنكبّ على معالجة أمور دقيقة مركّزًا على إيجاد الحلول الناجعة.
عاطفيًا: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخبًا وحياة متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك.
صحيًا: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، لكن الأمر لن يدوم طويلًا.
مهنيًا: تكون عائداتك ممتازة ومصاريفك معتدلة، فتنكبّ على معالجة أمور دقيقة مركّزًا على إيجاد الحلول الناجعة.
عاطفيًا: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخبًا وحياة متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك.
صحيًا: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، لكن الأمر لن يدوم طويلًا.