حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 1 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج العقرب، قالت:



مهنيًا: تجد نفسك أمام مشكلات مهنية مستجدة ولكنها متشابكة ومعقدة بعض الشيء ولا بد من حلها وإلا هدمت في لحظة ما بنيته في سنوات.

عاطفيًا يولد هذا اليوم بعض الظروف المقلقة قليلًا ويضيع عليك فرصة تمضية وقت ممتع مع الشريك.

صحيًا: القلق والأرق ينهكان جسدك، وعلى المدى المنظور تظهر آثارهما، لكنك تستعيد عافيتك.

