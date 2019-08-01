حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 1 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الميزان، قالت:



مهنيًا: يوم ممتاز جدًا لإعادة تقييم الأمور والقرارات، فلا تستعجل قرارًا، ولا تعرّض مصالحك للأخطار.

عاطفيًا: قد تجد الشريك مبتعدًا أو لا يبالي، وقد تكون أنت قاسيًا في حكمك، فتخفي غيرة أو توحي بها، وهذا دليل حب.

صحيًا: اختر ثلاثة أيام في الأسبوع للتوجه إلى ناد رياضي للقيام بتمارين مفيدة لك.

