حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 1 أغسطس 2019
الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:18 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الميزان، قالت:
مهنيًا: يوم ممتاز جدًا لإعادة تقييم الأمور والقرارات، فلا تستعجل قرارًا، ولا تعرّض مصالحك للأخطار.
عاطفيًا: قد تجد الشريك مبتعدًا أو لا يبالي، وقد تكون أنت قاسيًا في حكمك، فتخفي غيرة أو توحي بها، وهذا دليل حب.
صحيًا: اختر ثلاثة أيام في الأسبوع للتوجه إلى ناد رياضي للقيام بتمارين مفيدة لك.
مهنيًا: يوم ممتاز جدًا لإعادة تقييم الأمور والقرارات، فلا تستعجل قرارًا، ولا تعرّض مصالحك للأخطار.
عاطفيًا: قد تجد الشريك مبتعدًا أو لا يبالي، وقد تكون أنت قاسيًا في حكمك، فتخفي غيرة أو توحي بها، وهذا دليل حب.
صحيًا: اختر ثلاثة أيام في الأسبوع للتوجه إلى ناد رياضي للقيام بتمارين مفيدة لك.