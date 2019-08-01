كيريوس يتقدم وتيتيباس ينجو في واشنطن للتنس

سدد نيك كيريوس المولع بالجدل 24 ضربة إرسال ساحقة في أداء مسيطر ليفوز على جيل سيمون بنتيجة 6-4 و7-5 في الدور الثاني لبطولة واشنطن المفتوحة للتنس فجر اليوم الخميس.



ووجه اللاعب الاسترالي البالغ عمره 24 عاما انتقاداته المعتادة للحكم قبل نقطة الفوز بالمباراة وواصل التعبير عن أفكاره بعد حسم المواجهة وسط طقس حار في العاصمة الأمريكية.



ويلعب كيريوس يوم الخميس ضد يوشيهيتو نيشيوكا الذي تغلب على ديفيد جوفين المصنف السابع بنتيجة 6-7 و6-2 و7-6.



وتعرض ستيفانوس تيتيباس المصنف الأول في البطولة لاختبار صعب في المباراة الأولى ضد تومي بول لكنه صمد ليتغلب على اللاعب الأمريكي بنتيجة 6-3 و7-5.



وكال اللاعب اليوناني البالغ عمره 20 عاما المديح لمنافسه بول (22 عاما) بعد مواجهتهما الأولى الممتعة.



وقال ”لعب بشراسة كبيرة وأسلوبه كان غير متوقع على العكس من العديد من اللاعبين الذين واجهتهم في الماضي.



”لم يمنحني الفرصة لفرض أسلوبي لكني عبرت بالعثور على حلول مختلفة. فرضت أسلوبي بشكل مختلف“.



وتغلب الشاب الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم على الأمريكي رايلي أوبيلكا صاحب الأرسال القوي ليبلغ دور الستة عشر في ظهوره الأول في قرعة الدور الرئيسي للبطولة بفضل دفاعه الشجاع.



وسيصبح طريق اللاعب البالغ عمره 18 عاما أكثر صعوبة إذ يواجه مارين شيليتش المصنف السادس.



وفاز كل من الاسترالي الصاعد جوردان طومسون وجون إيسنر المصنف الأول في أمريكا والكندي ميلوش راونيتش في الدور الثاني.



وفي منافسات السيدات صمدت كريستينا ميلادينوفيتش لتفوز على الأمريكية هيلي بابتيست (17 عاما) بنتيجة 6-4 و4-6 و6-3 وتصعد إلى الدور الثالث.



كما تأهلت كل من الروسية آنا كالينسكايا والأمريكيتين لورين ديفيز وجيسيكا بيجلا إلى الدور ذاته.