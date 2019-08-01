حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 1 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج العذراء، قالت:



مهنيًا: القمر الجديد في برج الحوت يحبطك قليلًا أو يجعلك تخفف من تقدير نفسك، وهذا ما ينعكس سلبًا على علاقاتك.

عاطفيًا: تقترب تدريجيًا من تحقيق الحلم الذي راودك طويلًا، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.

صحيًا: خفف قدر الإمكان من المقاليات والمشاوي الغنية بالدهون لأنها مضرة بالصحة.

