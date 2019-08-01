سابالينكا وسفيتولينا تتقدمان في سان هوزيه للتنس

سحقت إيلينا سفيتولينا المصنفة الأولى منافستها داريا كاساتكينا بنتيجة 6-3 و6-1 فيما أنهت أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عودة كوكو فاندفيج بفوز 6-3 و6-3 في الدور الثاني لبطولة سان هوزيه للتنس ليل‭ ‬الأربعاء.



وصنع إرسال سفيتولينا الحاسم الفارق في مباراة من جانب واحد إذ تأهلت اللاعبة الأوكرانية إلى دور الثمانية حيث ستواجه اليونانية ماريا ساكاري يوم الخميس.



وسددت ساكاري تسع ضربات إرسال ساحقة لتتغلب على اليابانية الواعدة مايو هيبي بنتيجة 4-6 و6-4 و6-2 وستسعى للثأر من سفيتولينا إذ خسرت أمامها في ثلاث مجموعات في ويمبلدون الشهر الماضي.



وقلبت الإسبانية المخضرمة كارلا سواريز نافارو تأخرها بمجموعة لتنتصر على بيثاني ماتيك-ساندز بنتيجة 3-6 و6-1 و6-2 وتبلغ دور الثمانية.