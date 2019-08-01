حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 1 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الأسد، قالت:



مهنيًا: حاول ألا تثير النقمة أو التوتر والضغوط باعتمادك أسلوبًا تنافسيًا أو بتحديك بعض الأطراف في العمل.

عاطفيًا: حاول أن تتقرب من الشريك أكثر من أي يوم مضى، فهو بحاجة إلى مزيد من الحنان والعطف والتفهم.

صحيًا: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك ويتلفها، انتبه مما ينتظرك في الأيام القليلة المقبلة.

