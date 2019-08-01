حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 1 أغسطس 2019
الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:14 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج السرطان، قالت:
مهنيًا: يزول خلاف بينك وبين بعض الزملاء أو أحد المسئولين في العمل، وتوظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك.
عاطفيًا: يتصرف معك الشريك بطريقة غير معتادة وغير مستحبة منه اليوم، فحاول أن تواجهه بما يزعجك لتصحيح الوضع.
صحيًا: تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة.
مهنيًا: يزول خلاف بينك وبين بعض الزملاء أو أحد المسئولين في العمل، وتوظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك.
عاطفيًا: يتصرف معك الشريك بطريقة غير معتادة وغير مستحبة منه اليوم، فحاول أن تواجهه بما يزعجك لتصحيح الوضع.
صحيًا: تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة.