حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 1 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج السرطان، قالت:



مهنيًا: يزول خلاف بينك وبين بعض الزملاء أو أحد المسئولين في العمل، وتوظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك.

عاطفيًا: يتصرف معك الشريك بطريقة غير معتادة وغير مستحبة منه اليوم، فحاول أن تواجهه بما يزعجك لتصحيح الوضع.

صحيًا: تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة.

