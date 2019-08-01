على هامش الجولة الـ13.. مباحثات بين وفود روسيا وإيران حول سوريا

يلتقي الوفد الروسي مع نظيره الإيراني على هامش الجولة الـ13 من مباحثات نورسلطان حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية.



وبدأ اللقاء في تمام الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، ويشارك في الوفد الروسي المبعوث الرئاسي إلى سوريا الكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين.



ويترأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي.



يذكر أن المحادثات تعقد يومي 1-2 أغسطس.



ووفقا للخارجية، في 1 أغسطس، من المتوقع إجراء مشاورات أولية ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك وبمشاركة ممثلين عن الحكومة وجماعات المعارضة في سوريا، وفي 2 أغسطس ستعقد جلسة عامة.