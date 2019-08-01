حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 1 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:



مهنيًا: القمر الجديد من برج الأسد يقدم لك أرباح مالية أو تطور إيجابي في هذا الإطار، إلا أنك تشعر أنك محتجز في مكان واحد لا تستطيع الخروج منه.

عاطفيًا: المداهنة والغموض واعتماد الخبث لن تفيدك مع الشريك، والطباع الحادّة نتيجتها توتر العلاقة بينكما وخلافات.

صحيًا: تبدو قلقًا بعض الشيء جراء عوارض صحية مفاجئة أثرت في نفسيتك.

