حظك اليوم.. برج الثور الخميس 1 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الثور، قالت:



مهنيًا: تستغلّ ذكاءك الحاد ومنطقك لإقناع بعض العاملين معك بوجهة نظرك، فتحقق صفقات لافتة طال انتظارها.

عاطفيًا: تصرفات الشريك المثيرة للشك زادت عن حدها، وهي قد تنعكس سلبًا على العلاقة بينكما، فكن مستعدًا للأسوأ.

صحيًا: لا تؤجل بداية اتباع حمية صارمة إلى الغد، فالمماطلة ليست في مصلحتك.

