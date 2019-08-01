حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 1 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الحمل، قالت:



مهنيًا: يناسبك هذا اليوم ويجعلك مرتاحًا للأجواء إذ يؤدي أحد الزملاء دورًا في سير الأمور نحو الأفضل ولمصلحتك.

عاطفيًا: تفاءل دائمًا بالخير تجده، لا تستعجل على الإطلاق أمورًا قد ترتد سلبيًا عليك، وهذا لن يكون في مصلحة العلاقة بالشريك.

صحيًا: لا مانع من الحصول على دروس في الرقص مع شريكك أو أصدقائك، لأنك ستشعر بالمرح والتجديد.

