روسيا تزود قواتها الجوية بأحدث الأسلحة

تواصل روسيا تزويد قواتها الجوية بالطائرات الحديثة، حيث تستلم القوات الجوية الروسية المزيد من مقاتلات "سو-35"، ويتم نشر أحدث مقاتلات روسيا في غربها.



وقد تسلمت إحدى وحدات القوات الجوية الروسية المرابطة في إقليم كاريليا فوجًا من مقاتلات "سو-35".



وفي شهر يوليو الماضي وصلت ست طائرات جديدة من طراز "سو-35" إلى قاعدة خوتيلوفو الجوية في مقاطعة تفير.



وقال جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الغربية إن الطائرات وصلت إلى قاعدة خوتيلوفو من مصنع الطائرات الواقع في مدينة كومسومولسك في الشرق الروسي.



وتنتمي طائرة "سو-35"، وهي الطائرة الأسرع من الصوت، إلى الجيل الرابع من المقاتلات، وتتميز بقدرتها الخارقة على المناورة. ويقودها طيار واحد. وخصصت مقاتلة "سو-35" لتحقيق السيطرة الجوية.