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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 1 أغسطس 2019

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:06 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:


الحمل
مهنيًا: يناسبك هذا اليوم ويجعلك مرتاحًا للأجواء إذ يؤدي أحد الزملاء دورًا في سير الأمور نحو الأفضل ولمصلحتك.
عاطفيًا: تفاءل دائمًا بالخير تجده، لا تستعجل على الإطلاق أمورًا قد ترتد سلبيًا عليك، وهذا لن يكون في مصلحة العلاقة بالشريك.
صحيًا: لا مانع من الحصول على دروس في الرقص مع شريكك أو أصدقائك، لأنك ستشعر بالمرح والتجديد.


الثور
مهنيًا: تستغلّ ذكاءك الحاد ومنطقك لإقناع بعض العاملين معك بوجهة نظرك، فتحقق صفقات لافتة طال انتظارها.
عاطفيًا: تصرفات الشريك المثيرة للشك زادت عن حدها، وهي قد تنعكس سلبًا على العلاقة بينكما، فكن مستعدًا للأسوأ.
صحيًا: لا تؤجل بداية اتباع حمية صارمة إلى الغد، فالمماطلة ليست في مصلحتك.


الجوزاء
مهنيًا: القمر الجديد من برج الأسد يقدم لك أرباح مالية أو تطور إيجابي في هذا الإطار، إلا أنك تشعر أنك محتجز في مكان واحد لا تستطيع الخروج منه.
عاطفيًا: المداهنة والغموض واعتماد الخبث لن تفيدك مع الشريك، والطباع الحادّة نتيجتها توتر العلاقة بينكما وخلافات.
صحيًا: تبدو قلقًا بعض الشيء جراء عوارض صحية مفاجئة أثرت في نفسيتك.


السرطان
مهنيًا: يزول خلاف بينك وبين بعض الزملاء أو أحد المسئولين في العمل، وتوظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك.
عاطفيًا: يتصرف معك الشريك بطريقة غير معتادة وغير مستحبة منه اليوم، فحاول أن تواجهه بما يزعجك لتصحيح الوضع.
صحيًا: تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة.


الأسد
مهنيًا: حاول ألا تثير النقمة أو التوتر والضغوط باعتمادك أسلوبًا تنافسيًا أو بتحديك بعض الأطراف في العمل.
عاطفيًا: حاول أن تتقرب من الشريك أكثر من أي يوم مضى، فهو بحاجة إلى مزيد من الحنان والعطف والتفهم.
صحيًا: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك ويتلفها، انتبه مما ينتظرك في الأيام القليلة المقبلة.


العذراء
مهنيًا: القمر الجديد في برج الحوت يحبطك قليلًا أو يجعلك تخفف من تقدير نفسك، وهذا ما ينعكس سلبًا على علاقاتك.
عاطفيًا: تقترب تدريجيًا من تحقيق الحلم الذي راودك طويلًا، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من المقاليات والمشاوي الغنية بالدهون لأنها مضرة بالصحة.


الميزان
مهنيًا: يوم ممتاز جدًا لإعادة تقييم الأمور والقرارات، فلا تستعجل قرارًا، ولا تعرّض مصالحك للأخطار.
عاطفيًا: قد تجد الشريك مبتعدًا أو لا يبالي، وقد تكون أنت قاسيًا في حكمك، فتخفي غيرة أو توحي بها، وهذا دليل حب.
صحيًا: اختر ثلاثة أيام في الأسبوع للتوجه إلى ناد رياضي للقيام بتمارين مفيدة لك.


العقرب
مهنيًا: تجد نفسك أمام مشكلات مهنية مستجدة ولكنها متشابكة ومعقدة بعض الشيء ولا بد من حلها وإلا هدمت في لحظة ما بنيته في سنوات.
عاطفيًا يولد هذا اليوم بعض الظروف المقلقة قليلًا ويضيع عليك فرصة تمضية وقت ممتع مع الشريك.
صحيًا: القلق والأرق ينهكان جسدك، وعلى المدى المنظور تظهر آثارهما، لكنك تستعيد عافيتك.


القوس
مهنيًا: تكون عائداتك ممتازة ومصاريفك معتدلة، فتنكبّ على معالجة أمور دقيقة مركّزًا على إيجاد الحلول الناجعة.
عاطفيًا: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخبًا وحياة متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك.
صحيًا: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، لكن الأمر لن يدوم طويلًا.


الجدي
مهنيًا: يبدأ الشهر مع قمر جديد يوحي بمشكلة تحوم حول حياتك المهنية، وقد ثير بعض النعرات أو الحساسيات لكن الأجواء تبدو أقل ضغطًا.
عاطفيًا: الاحترام المتبادَل مع الشريك عامل إيجابي ومهمّ، وخصوصًا أن المرحلة المقبلة مقبلة على تطورات متسارعة.
صحيًا: طبيعتك التي تجعلك لا تتوقف عن التفكير ليلًا ونهارًا تحرمك من الاسترخاء، لذا عليك ممارسة رياضة اليوجا واعتزال التفكير فترة حتى تريح ذهنك.


الدلو
مهنيًا: القمر الجديد في برج الأسد معاكس لك ولأورانوس، ما يؤدي إلى تشنجات شديدة جدًا وتوتر قد يتسبب به أحد المقربين.
عاطفيًا: تجد نفسك أحيانًا مجبرًا أكثر من اللازم على تنفيذ طلبات الشريك، فتثار بعض الشكوك لكنها تكون عابرة.
صحيًا: قاوم شهيتك وضعفك أمام المأكولات الدسمة، وفكّر في النتائج المترتبة على كثرة تناولها.


الحوت
مهنيًا: القمر الجديد في برج الأسد يضطرك إلى معالجة بعض القضايا العالقة، وتنفذ مشروعًا جديدًا تحمل نتائجه تغيرات جذرية في حياتك المهنية.
عاطفيًا: يكون الحب على موعد مميز معك، فتعيش قصة حالمة أو ارتباطًا جميلًا وأجواء مميزة لم تعرفها من قبل.
صحيًا: إذا أحسست بألم بين كتفيك، فهو نتيجة جلوسك ساعات طوال أمام شاشة الكمبيوتر، خفف قدر المستطاع.
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